El guionista Manuel Bartual cuenta lo que está pasando en la clase de su hijo: por desgracia, esta vez la historia es real

Ante la situación, todos los padres y madres esperaron a que el colegio se pusiera en comunicación con ellos para indicarles qué hacer, pero eso no llegó a suceder. Así que, por precaución, ningún niño fue al colegio.

Bartual cuenta que este mismo lunes, seis días después de la vuelta a las aulas, uno de los compañeros de su hijo de cuatro años no fue al colegio y el padre les avisó a través de WhatsApp de que había dado positivo por coronavirus.

“La mañana del martes, una madre se acercó al colegio. Le comentaron que ellos no estaban capacitados para tomar ninguna decisión, y que la enfermera, que es la coordinadora Covid-19, llevaba desde el día anterior tratando de comunicar el caso a Salud Madrid sin éxito”, prosigue el guionista.

Lo más sorprende del caso es que esa notificación no llegó, así que el aula ha continuado abierta desde entonces, con la profesora acudiendo a trabajar. “Dejaban en manos de los padres y las madres la decisión de si llevar o no a nuestros hijos a clase”, critica Bartual, que subraya que, por supuesto, todos los padres decidieron lo llevar a los niños al colegio.

Por supuesto, todos decidimos no llevarlos. Cualquiera de ellos podría estar contagiado también, incluida la profesora.

Durante el resto del día, el grupo de WhatsApp se llenó de comentarios. Padres y madres quedándose en casa con sus hijos sin forma de conseguir una baja al no haber comunicación oficial. Muchas dudas sobre la efectividad de los rastreos de @SaludMadrid al no saber nada de ellos.

También supimos de colegios que habían acabado cerrando clases al no conseguir respuesta de @SaludMadrid , y nos llegaron noticias de otras clases de nuestro centro con niños cayendo enfermos y a la espera de conseguir hacerse una prueba PCR.

Bartual acaba su hilo enviando varios recados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá.

“El 5 de septiembre, tres días antes de que mi hijo y sus compañeros comenzasen las clases, Isabel Celaá declaró que ’el espacio más seguro para nuestros niños en este momento será la escuela”, recuerda.

El 7 de septiembre, un día antes de que mi hijo y sus compañeros comenzasen las clases, Díaz Ayuso declaró que ’si hay un contagiado haremos test a toda la clase el mismo día y desinfectaremos todo el colegio”, añade antes de ironizar: “Así que supongo que nada de esto que os acabo de contar ha pasado en realidad. Debe de ser una fantasía, un cuento que me he inventado, porque la realidad que describen Isabel Celaá e Isabel Díaz Ayuso no es la que estamos viviendo”.

Bartual dice que supone que debe de ser una fantasía porque le parece incompresible abrir los colegios sin haber establecido como mínimo unas herramientas claras y eficaces para agilizar la comunicación entre los centros y Salud Madrid.

“Hoy se cumplen 48 horas desde que se comunicó al centro ese primer caso de positivo en coronavirus. El aula sigue abierta, pero vacía por decisión de las familias. De Salud Madrid seguimos sin saber nada”, zanja.