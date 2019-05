El 'hachazo' de El Gran Wyoming a Eurovisión por permitir que lo organice Israel

El presentador de El Intermedio —de laSexta—, El Gran Wyoming, ha criticado con dureza que Israel organice el Festival de Eurovisión, que se celebra este sábado, después de que su representante, la cantante Neta, ganase la edición del 2018.

“Sin duda fue una mala idea permitir que un estado que vulnera los derechos humanos organice una fiesta con el sello europeo. Es como permitir que Sor María organice un Baby Shower”, ha ironizado el presentador.

“Se trata de una de las ediciones más polémicas y ha habido actos de protesta en todo el mundo pidiendo que no se celebrase en Israel, ya que eso contribuye a blanquear las políticas del gobierno hebreo hacia los palestinos”, ha explicado Sandra Sabatés, quien ha recordado que el año pasado Israel se convirtió en 2018 en apartheid, al consagrarse como ‘Estado nación judío’, que declara que el territorio pertenece solo a ese pueblo, negando la igualdad de derechos a los palestinos”.

No han faltado incluso voces y personalidades de todo el mundo de la Cultura que han firmado manifiestos contra esta celebración. Han pedido a los participantes que se retiren, a lo que RTVE ha respondido diciendo que no se debe politizar el concurso: “Yo entiendo que Miki, que lleva mucho tiempo preparándose para este momento, no quiera perdérselo, pero ‘La venda ya cayó’ no me parece un buen nombre para la canción, teniendo en cuenta que los organizadores prefieren obviar lo que pasa a escasos kilómetros de donde va a celebrarse Eurovisión”, denuncia el presentador, que le pondría un título alternativo: “Yo lo llamaría ’La venda no se cae y además la he reforzado con escayola”.