El hijo antivacunas de Tom Hanks la lía en Instagram: "No me vais a pinchar con esa puta aguja"

En una publicación en Instagram, el hijo del actor cuenta que ha estado “indeciso” sobre el tema durante un tiempo y por eso “nunca había hablado de ello”. “Pero con la cantidad de personas que conozco que se han contagiado de covid, y con las cifras en aumento, creo que es importante que diga que me he vacunado, creo que todo el mundo debería hacerlo”.

A pesar de este primer mensaje, su tono cambia a mitad de vídeo, cuando señala que el covid-19 es “una jodida gripe”. ”¡Si no está roto, no lo arregles! Nunca tuve covid. No me vais a pinchar esa puta aguja”, grita después enfadado.

En un momento dado dirige a quienes estén enfermos o sean personas de riesgo y les dice “que se queden en casa”. “Estoy cansado de llevar una jodida mascarilla”, concluye.

Los comentarios de la publicación se dividen entre quienes le dan la razón y los le piden que rectifique sus palabras.