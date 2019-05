El hijo de María Jiménez se queja del acoso mediático en torno al ingreso de su madre

A post shared by Maria Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial) on May 23, 2019 at 8:05am PDT

Además, el hijo de la artista ha explicado que su familia está pasando unos días muy difíciles porque se les está juntando todo: los niños, la casa, el trabajo y la situación de su madre.

Entre otras cosas, Alejandro ha lamentado tener que gestionar lo que está rodeando el ingreso: “Hay gente que intenta colarse en el hospital para sacar información o saber el último dato”.

“Hay que estar pendiente de todos los frentes, no solamente del estado de mi madre sino también de proteger su intimidad y a la persona porque se lo merece”, se ha quejado.

Alejandro se ha mostrado muy agradecido por todas las muestras de cariño que está recibiendo pero también ha destacado que se está encontrando con “gente mala”.

Por último, Alejandro ha pedido a Emma García que no el programa no le llame más porque está muy ocupado de verdad: “Hoy te he atendido porque ya lo había concertado con tu equipo, pero de verdad que no tengo tiempo y además, he estado hace dos días en teles y tampoco creo que sea coherente estar cada dos días informando”.

“Pero agradezco vuestro tiempo y agradezco que le deis cariño a mi madre”, ha concluido.