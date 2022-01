El hijo de un concejal del PP asesinado por ETA carga contra Pablo Casado: "¡Por favor! ¡Basta ya!"

Europa Press News via Getty Images

El presidente del PP, Pablo Casado, intervino este sábado de forma telemática en un acto de su partido en Castilla y León, donde criticó las casi 200 manifestaciones que se produjeron en Euskadi y Navarra contra la dispersión de presos etarras.

“A favor de los asesinos que están en la cárcel por haber matado, asesinado y haber... bueno, secuestrado, mutilado y por supuesto expulsado a decenas de miles de personas del País Vasco y de Navarra”, dijo Casado.

El líder del PP aseguró que “el pilar de nuestra democracia son las víctimas del terrorismo” y quiso recordar a una de ellas, José Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP asesinado por ETA en enero de 1998 en Zarautz.

“Se nos olvida, es que unos años después intentaron poner una bomba en el cementerio para matar a toda la cúpula del PP nacional cuando fue a un homenaje a honrar a su memoria”, recordó Casado.

El presidente popular afirmó que aunque “ETA ya no mata”, eso “no quiere decir que haya ahora que darles nada por haber tenido que dejar de matar porque han sido derrotados”.

“El hecho de que haya tal impunidad para que haya 200 concentraciones hoy es algo que, verdaderamente, nos hiela el corazón. Porque no puede ser que 850 inocentes en España haya 200 concentraciones en apoyo a esos asesinos. Y no puede ser que el Gobierno de España dependa del partido político que no condena 850 asesinatos”, agregó.

Palabras que el propio Casado colgó en su cuenta de Twitter y que recibieron la respuesta de Mikel Iruretagoyena, hijo del concejal asesinado que recordó el líder del PP, para quien envió este duro tuit: