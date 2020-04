El himno y la alegría

Desde que era un veinteañero, el genio de Bonn se esforzaba en introducir la Oda a la alegría de Schiller en alguna de sus composiciones pero el tiempo pasaba y la oportunidad no se presentaba. ¡Lo tengo, lo tengo!, asegura Schindler, su desleal secretario, que gritó el compositor un día desde su sordera mientras daba forma al encargo que en 1817 le había hecho la Sociedad Filarmónica de Londres. Beethoven era ya un músico de prestigio, había pasado los cuarenta y arrastraba una vida en la que se sucedían los desengaños en una vida sentimental bastante ambigua.

Entre una y otra melodía, que pese a sus similitud no son la misma, había una distancia de casi dos siglos. Vistas con esa distancia temporal, ambas, sin embargo, guardan multitud de paralelismos: una a la otra se persiguen, se esconden y reaparecen en la vida de los humanos cada vez que lo exige la ocasión. Ahora mismo, por ejemplo.

Junto a Michael Umlauf, el director, Ludwig recibió, sin poder escuchar su sonido, la ovación del público que aquella noche de 1824 abarrotaba el Kärntnertortheater de Viena. Tras los aplausos, no tardaron en llegar las críticas: de los puristas, porque a consideran que aquello que acaban de escuchar no es una sinfonía; de los conservadores, que no entienden la encendida fe en la fraternidad humana; de los clasicistas, que asisten alarmados al avance imparable del romanticismo.

En poco más de tres meses, el proyecto que durante una cena veraniega avanzó Waldo de los Ríos a su amigo y productor Rafael Trabucchelli se había materializado en A song of joy, una canción que, sin necesidad de grandes campañas de promoción, estaba dando la vuelta al planeta En España, mientras tanto, los periódicos recogían las cartas de protesta de melómanos enfurecidos, los intelectuales más progres insultaban al adaptador y un grupo de directores de orquesta amagaba con acudir al juzgado de guardia para denunciar al autor del desaguisado, al productor, a la discográfica y al sursumcorda si era preciso. Los golpes a De los Ríos eran tan contundentes como las cantidades que recibía en concepto de derechos de autor.