El histórico enfado de Ramón García en directo: "Con todo el respeto, váyase a tomar por culo"

El programa llamó aleatoriamente a un número. Sin embargo, la mujer que contestó no tenía ganas de hablar y le colgó después de que le dijeran que eran de la televisión. “Déjame de tonterías. Vaya usted a tomar viento fresco”, le dijo a García, antes de dar por terminada la conversación.

El presentador insistió en que la volvieran a llamar porque podía pensar que había sido una broma. “No cuelgue, que no es broma, que somos de la televisión”, le comentó el mítico periodista.

De nuevo, la mujer no quiso hablar y le colgó al momento: “Me da igual, no me interesan las tonterías estas”.