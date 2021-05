‘El hombre almohada’, un thriller gore que hace muchas preguntas

Las respuestas que se dan en esta obra pueden ser demoledoras. Pero, cuando se llegue al final, no se debe olvidar que la historia sucede en una sociedad distópica y totalitaria. En la que no hay derechos ni ganas de hacerlos valer, practicarlos, ejercerlos.

Respuestas que podrían no tener sentido o no deberían tenerlo en sociedades democráticas en las que se respeten dichos derechos. Donde lo importante no sería ser de izquierdas o derechas sino el que las cosas se hagan bien. Cumplan la función para la que fueron hechas, preservar a los seres humanos. Igual que Katurian, la protagonista, defiende que los escritores no deberían ser ni de derechas ni de izquierdas, sino que su acción política, es decir, pública consiste en ser buenos escritores y escribir bien, hacer buenos cuentos que no cuentos buenos, bienintencionados. Escribir tan bien como está escrita esta obra, que es más que un simple cuento.