El hombre de 'El Tiempo' de TVE sorprende con esta explosiva comparación: "Para que me entiendan"

Albert Barniol, el hombre de El Tiempo de TVE, sorprendió este miércoles a los espectadores de la cadena pública con la comparativa más inesperada para explicar un fenómeno meteorológico.

Al hablar del proceso de formación de la borrasca que va a afectar a España desde este viernes, Barniol destacó la rapidez con la que se forma, ya que pasará en 12 horas de los 992 hectopascales a los 972. Si se suman otras 12 horas, descenderá hasta los 968.

“Es lo que se conoce como ciclogénesis explosiva”, afirmó el experto. Para quitar miedo al término explosivo, Barniol hizo una llamativa comparación.

“El adjetivo explosivo no va asociado a la borrasca ni a sus consecuencias, si no a su evolución, que va a ser muy rápida. Para que me entiendan, si me como 12 platos de lentejas en una hora, lo que habré provocado es una lentejéneisis explosiva porque me lo habré comido muy rápido”, comentó.

Barniol añadió que “probablemente también va a tener consecuencias explosivas, pero esa es otra cosa”. “El adjetivo explosivo va asociado a la velocidad en la que ocurre el evento, en este caso las borrascas”, remató.