"No os podéis imaginar cómo me duele la mano": El percance que ha sufrido el 'hombre del tiempo' de TVE

Martín Barreiro, hombre del tiempo de TVE, ha mostrado en sus stories de Instagram los daños que sufrió al salir de trabajar este miércoles por la noche en moto justo cuando descargaba en Madrid una imponente tormenta de agua y granizo.

En las imágenes aparece completamente empapado y con heridas en el brazo y en las manos. Como él mismo reconoce, “en casa del herrero cuchillo de palo”, porque asegura que pensó que la tormenta no empezaría tan pronto.

“Cómo está cayendo ahora en Madrid no es descriptible. Me ha pillado en la moto al salir. Pensé que iba a aguantar y mirad lo que me ha hecho en la mano el granizo”, empieza diciendo.