"El hombre sufre más agresiones" y otras ocho perlas de Ayuso sobre feminismo

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Si hay un político reciente que nos ha dejado frases para el recuerdo (y no precisamente para bien) esa ha sido Isabel Díaz Ayuso . Los lapsus, perlas y comentarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid han hecho que muchos la comparen con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

“Hay que combatir el machismo pero no a los hombres”

"Yo lucho y lucharé contra el machismo, y contra cualquier abuso, pero no contra los hombres" esto... 🤔🤔🤔 #InvestiduraAyuso pic.twitter.com/mXA6KUGd1I

“El 8 de marzo se convirtió en el día de la mujer contagiada”

“Hemos pasado de lo que nos decían los maridos a los que nos dicta la izquierda”

También con motivo de las movilizaciones por el Día de la Mujer, en este caso de 2019, Ayuso respondió a las críticas por no asistir al evento esgrimiendo que “nunca fue obligatorio ir a una manifestación”. Además, señaló que las mujeres se veían ahora influenciadas por la izquierda para movilizarse.

“Los problemas de las mujeres en España son hoy prácticamente los mismos que los de los hombres”

En agosto de 2019, Ayuso defendió en la Asamblea de Madrid su peculiar visión del feminismo . Entonces aseguró que no había mayor discriminación entre hombres y mujeres sino que ambos se preocupaban por el “empleo, futuro, movilidad, soledad, familia, seguridad...”.

Basta echar un ojo a estos cinco datos para saber que no:

“Nadie que se llame feminista puede estar en un ministerio por ser mujer del vicepresidente”

- Isa Serra: “Usted lo único que tiene que decirle al feminismo es: gracias” - Ayuso: "Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere, porque si no empezamos ya mal por el propio debate" pic.twitter.com/50kw2DxPCe

“Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista”

Todavía como vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular en enero de 2019, Isabel Díaz Ayuso concedió una entrevista a El País donde dejó claro que no estaba a favor de la legislación en materia de violencia de género y señaló que no era peor mujer por no ser feminista.