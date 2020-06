Sorpresón en Twitter por lo que ha aparecido junto al cartel de esta calle de Madrid

No es la primera vez que vemos a Fernando Simón convertido en arte callejero. El grafitero valenciano J.Warx fue el primero en decorar un muro de Valencia con la imagen del médico aragonés justo después de atragantarse con una almendra en plena rueda de prensa.

“Quería que fuera Fernando Simón porque me encanta y me hace mucha gracia, ese momento de la almendra me pareció un meme muy bueno. Además, con la respuesta al día siguiente, que dijo que no había comido nada”, aseguró el artista.

Ahora ha sido en pleno centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés, donde han pintado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El tuitero John Carca ha compartido en su cuenta de Twitter la imagen, que rápidamente se ha hecho viral. Junto a la placa indicadora de la calle de San Simón, situada a pocos minutos de la céntrica plaza de Lavapiés, han dibujado a la figura del médico.

La publicación, en las pocas horas que lleva en la red, lleva más de 1.200 retuits y 6.400 me gusta.