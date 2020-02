El homenaje de Kiko Rivera en el momento más duro: "Somos eternos"

Momentos difíciles para Kiko Rivera y su familia. El DJ ha perdido a su suegra, Mayte Vázquez, madre de su esposa Irene Rosales, a causa de un cáncer. En los últimos días, tanto su hija como su yerno han querido recordarla con imágenes y mensajes de cariño.

Kiko Rivera ha publicado un post en su cuenta de Instagram con una imagen de la boda en la que aparece Mayte en medio de la pareja: “Somos eternos en recuerdos, ella siempre estará viva en mi corazón cuando cuente mis vivencias con una sonrisa. Gracias por tanto suegra. Seguiré cuidando de tu hija como siempre hago y de tus nietas. Te vamos a echar mucho de menos”.

Este viernes fue la propia Irene quien se despidió de su madre con la misma imagen que luego utilizaría su esposo: “Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte”, empieza escribiendo Rosales. “Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella 💫 Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami”, añadió.