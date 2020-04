"Emocionante": aplausos a una mujer de 74 años que ha pasado el coronavirus por su mensaje en 'El Hormiguero'

@El_Hormiguero#QuedateEnCasaEH19 Lo q me he llegado a reir hoy en muchos momentos del programa, se me saltaban hasta las lágrimas, se agradece en estos momentos 👌 El piano escacharrao lo máximo! 🤣🤣 Q arte y q razón @joaquinarte 👏! Y olé por Encarnación! pic.twitter.com/FfzNZMvo3N