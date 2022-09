¿Qué tienen en común Pablo Iglesias , fundador de Podemos, la serie de dibujos animados Teen Titans Go! de Cartoon Network y la tradición anglosajona de pintar huevos en Pascua? De buenas a primeras, nada. Pero si acudimos a la cuenta del político español en Twitter, despejaremos la incógnita que la tarde de este martes ha sorprendido a buena parte de sus seguidores.

¿La razón? El tuit contiene la escena de un capítulo de la quinta temporada de la serie infantil Teen Titans Go!, disponible en varias plataformas a través del canal Cartoon Network. En esa escena, uno de los protagonistas de los dibujos animados (Beast Boy), acaricia un huevo de Pascua que acaba de pintar y dice, en inglés: “Es lo más bonito que he visto en mi vida. A este lo voy a llamar Pablo Iglesias. Y nunca me separaré de él. Te quiero, Pablo”.