El impactante mensaje de Ucrania al acabar de cantar en Eurovisión da la vuelta al mundo

También hablaron de su hubiesen acudido al festival si Rusia hubiese participado y no dudaron ni medio segundo: “No como un gesto de buena voluntad, sino como una forma de no renunciar a nuestro objetivo, que Ucrania siga siendo vista en el resto del mundo”.

“Ayudad a nuestra gente”, han pedido justo después de acabar de cantar. We love you, help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now”, han dicho literalmente en inglés. Un grito que ha provocado un tsunami de reacciones en Twitter.