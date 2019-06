El imperialismo bravucón de Trump

POOL New / Reuters

La reciente visita a Reino Unido del presidente América First Donald Trump confirmó las expectativas: como dice un viejo refrán, ‘loro viejo no aprende idiomas’. El líder norteamericano y sólo norteamericano (condición que comparte con Canadá), porque está enfrentado al resto de América, confirmó que no había cambiado su visión del mundo (ni del demonio, ni de la carne).

Poco antes de iniciar el viaje en el Air Force One, una alta ¿carga? del Departamento de Defensa había enviado una carta amenazante a Bruselas si no se corregía inmediatamente el plan de inversión para el fomento de la industria militar europea. Este era un proyecto soñado casi desde el mismo momento en que nació el Mercado Común, pero que no llegó a cuajar. Al final, la UEO se integró en la UE y terminó diluyéndose.

En aquellos momentos, y hasta el mandato de Barack Obama, se daba por supuesto que EE UU no era únicamente un país amigo y un aliado valioso, era ‘alguien’ en quien se podía confiar. Todos los desencuentros, que son lógicos y habituales en organizaciones de tantos estados, tan diferentes y con intereses a veces contrapuestos, se resolvían mediante el diálogo, muchas veces agotador. Un ejemplo clarificador: en materia de Defensa las dos potencias nucleares europeas, Gran Bretaña y Francia, convivían ‘pacíficamente’ en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Brexit, sin embargo, constituye una pérdida importante para la estrategia europea de seguridad. Y también para la seguridad de Gran Bretaña, que además de depender más intensamente del Pentágono necesitará llegar a acuerdos de colaboración con Bruselas.

Donald Trump no ha esperado ni siquiera a que se consume el Brexit y ya ha indicado, a través de portavoces autorizados, que Washington espera que el Gobierno británico abra las puertas del Sistema Nacional de Salud a las compañías sanitarias estadounidenses. El NHS (National Health System), que ha sido el mejor del mundo mundial, pasando a imitar el modelo absolutamente contrario, basado en el beneficio y no en la salud pública, del más retrógrado de los modelos posibles. Las tímidas mejoras que pudo introducir Obama, a pesar del fuego graneado de un Partido Republicano cada vez más echado al monte (un proceso de vértigo desde la presidencia de Ronald Reagan) han sido consideradas excesivas y viciosas por el actual inquilino de la Casa Blanca. O sea, ‘agüita’.

Las injerencias en las políticas y en los asuntos internos de Gran Bretaña y de la Unión Europea han sido constantes e insultantes , y una zafia anomalía en las prácticas diplomáticas aceptadas mundialmente y en las relaciones entre democracias aliadas. Una cosa son los naturales desencuentros, y hasta enfrentamientos, pero dentro de las formas de mutuo respeto, y otra muy distinta ser un metomentodo maleducado y soberbio que trata de romper sin ningún disimulo y presumiendo a la Unión Europea, que fomenta y piropea el matonismo del presidente ruso Vladimir Putin, que es una amenaza real para el este europeo, que aún tiembla al recordar los años del secuestro de su soberanía por Moscú… La tramposa anexión de Crimea y la guerra con Ucrania, en la que intervinieron fuerzas rusas camufladas y sin uniforme, no fue un hecho aislado: los movimientos militares, tanto de acantonamiento como de maniobras de tierra, mar y aire, algunas de mucha temeridad y riesgo en las fronteras con los estados bálticos y Polonia, de manera principal pero no única, han obligado a estos países a pedir la ayuda de la OTAN. España es uno de los miembros del ‘club’ que ha enviado fuerzas a este escenario de riesgo.