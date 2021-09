El importante alegato de Bob Pop en 'El Objetivo' tras la falsa agresión de Malasaña

El Objetivo ha vuelto con nueva fecha –esta temporada se emitirá los miércoles–, nuevo plató y nuevos colaboradores. El formato de LaSexta que presenta Ana Pastor, cuanta ahora con Bob Pop como colaborador y en el regreso ha aprovechado para lanzar un mensaje tras la noticia de la falsa agresión homófoba a un joven en Malasaña.

“Ha sido una racha rara, pero llevo un tiempo revuelto con el caso del chaval al que partieron un labio y rajaron maricón en una nalga”, ha reconocido el escritor y autor de la serie Maricón Perdido.

“Que luego descubrimos que no fueron ni ocho encapuchados en un portal de Malasaña y que la denuncia era falsa. Pero también hay que decir que ese rajado de “maricón” es una prueba de verdad, y que se lo digan al chaval”, ha expresado ante Ana Pastor.

“Entonces yo estoy muy tocado con eso desde que conocimos la noticia y el colectivo LGTBI+ se lanzó a las calles a denunciar esta agresión como la gota que colmaba el vaso por las agresiones lgtbifóbicas que estaban sucediendo”, ha expresado.

A continuación ha seguido explicando que “al tiempo resulta que descubrimos que nuestra indignación se veía acompañada, primero, de un intento de utilización por parte de los sectores mar reaccionarios de utilización del ataque para colar su repugnante mensaje xenófobo”. “Y no contentos con eso, cuando ya se supo que las cosas no habían sucedido como nos habían contado, aunque aún no sabemos qué ha sucedido del todo, pero cuando nos contaron que no había sucedido como tal, esos actores reaccionarios lo usaron para desacreditar cualquier denuncia, cualquier reivindicación de ataques al colectivo”.

“Así que yo, si te digo la verdad, que conste que no me arrepiento en absoluto de haber reaccionado ante lo que pasó. Me parece una opción mejor que ser un descreído o poner en cuarentena todo lo que diga una víctima”, ha reconocido.