El importante alegato de Dani Martín en 'El Objetivo' sobre la salud mental

El cantante Dani Martín ha acudido este miércoles al programa El Objetivo, que conduce Ana Pastor, donde ha confesado cómo ha sido volver a los escenarios. El artista, que frenó su gira por el coronavirus y la ha reanudado hace unas semanas, ha aprovechado para realizar una importante reflexión sobre la salud mental.

La periodista ha querido saber cómo ha sido el regreso. ”¿Te produjo mucho más nervio que cuando estabas más habituado a subirte a un escenario?”, ha preguntado. La respuesta del músico ha sido muy clara.

“Pues mira, llevo un año y medio yendo al psiquiatra y estoy trabajando un montón de cosas que antes me frustraban, que eran sobre todo aquellas que no dependían de mí”, ha explicado el cantante sin rodeos.

“Todo eso me generaba una frustración que luego yo además lanzaba hacia mis seres queridos y hacia la gente que tenía a mi alrededor”, ha añadido. “Este año y medio, que estoy trabajando y aprendiendo a gestionar un montón de cosas, me he dado cuenta de que todo aquello que no depende de uno no debe hacernos tanto daño”, ha señalado.

Además, Martín ha destacado que se ha dado cuenta de que el deporte es una de las cosas que mejor le han sentir. “Mi profesor de boxeo me está acompañando a la gira y antes de salir hago 40 minutos de boxeo, caliento la voz y en vez de tomarme tres vinos pues salgo sin tomarme ninguno y los disfruto mucho más, soy como más consciente de lo que está pasando”, ha resaltado.