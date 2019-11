Vox utiliza una canción en campaña y le sale mal: este es el importante aviso de su autor

Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha advertido en Twitter de que Vox está utilizando en sus actos de campaña su canción Lo Siento.

El artista subraya que, pese a ello, él no ha dado ningún permiso. “Vox ha vuelto a utilizar mi canción Lo Siento para sus campañas electorales. Si lo escucháis en vuestra ciudad, que sepáis que yo no he dado ningún permiso”, ha escrito el músico.