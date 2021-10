El importante discurso de Paula Badosa tras ser la primera española en ganar Indian Wells

Sean M. Haffey via Getty Images

La tenista Paula Badosa es el gran nombre del día en el mundo del deporte español. La joven de 23 años ha rematado su buen año ganando este domingo la final del Master 1000 de Indian Wells a la bielorrusa y número 1, Victoria Azarenka, por 7-6(5) y 2-6 y 7-6(2).

Badosa, que se ha convertido en la primera española en alzarse con este torneo, también fue protagonista en la rueda de prensa al dejar un importante discurso.

La joven deportista se ha acordado, ahora que ha logrado su mejor victoria, de todo lo que ha tenido que vivir: “Me acuerdo de todo lo que he pasado, tengo memoria y lo sé. Lo he sufrido mucho, lo he tenido que trabajar mucho”.

“He pasado momentos de depresión, he tenido que tratarme, de no ver sentido al tenis. Pensar por momentos que nunca estaría aquí”, ha añadido la catalana.

Badosa ha mandado un mensaje de tranquilidad a los deportistas que empiezan en cantera: “Estoy aquí con 23 años. La gente tiene mucha prisa, las expectativas de que con 20 ó 21 años hay que ganar estos torneos, pero cada uno tiene su tiempo”.

“Hay niñas jóvenes que se piensan que 17 años tienen que ser lo mejor y no es así. Hay gente que gana torneos con 30 y hay que tener paciencia y no crear esas expectativas a la gente”, ha sentenciado.