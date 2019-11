El importante lema de Tamara Falcó en una camiseta que ya llevó en 'MasterChef Celebrity'

Tamara Falcó está siendo una de las grandes protagonistas de las últimas semanas gracias a su participación en MasterChef Celebrity (TVE), el reality culinario de TVE.

Desde el programa están aprovechando para lanzar un mensaje a favor de cuidar el planeta: “Because there is no planet B” (Porque no hay planeta B).

Este lema está serigrafiado en una camiseta gris que llevan los participantes. Antes de la emisión de este último programa, en el que Falcó ha sido protagonista al besarse con Jordi Cruz, la concursante ha vuelto a compartir esa camiseta para incidir en la importancia de cuidar el planeta.