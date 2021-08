El importante mensaje de un médico tras intubar a un paciente: "Por favor, vacúnense"

“Antes de sedarlo me hizo prometer que haría este vídeo para transmitir que se vacunen. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales... y que lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y ha llegado este momento”, apunta.

Su paciente, añade este especialista, sabe que ha sido “un ejemplo de lo que no se debe hacer” y, por ello, le pidió que le transmitiera a todos los que aún albergan dudas que se vacunen.

“En estos días”, subraya, “hemos ingresado en la UVI de nuestro hospital a más de 10 pacientes afectados por la covid-19, no vacunados por miedo a los efectos de la vacuna. No eran negacionistas, estaban influenciados por las ideas negacionistas”.

Domingo González pide a los ciudadanos que vean o escuchen su mensaje que piensen en el daño que pueden hacer “ideas falsas”, ideas que “juegan con la vida de las personas y con su salud. Posiblemente pueda ser la de ellos mismos o sus familiares”. “No todo vale. Por favor, ayúdennos a salvar vidas”, sentencia.