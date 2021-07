El inmunólogo Alfredo Corell, popular por sus didácticas explicaciones sobre la pandemia en programas como La Sexta Noche, ha lanzado un importante mensaje a través de su cuenta de Instagram tras contagiarse de coronavirus.

“Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo: esto no está terminado. Está disparándose la incidencia y yo estoy en este momento haciendo cuarentena por covid-19”, asegura el experto en un vídeo.

Corell explica que ha dado positivo y que tiene síntomas, aunque “muy ligeros” y subraya que todo esto le ha pasado pese a cumplir “escrupulosamente” las normas.

“El contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre. Al aire libre. Es decir, que esta variante que está entrando es muchísimo más contagiosa”, dice antes de explicar que él estaba vacunado con dos dosis y que eso es una “buena noticia”.