El imposible ministerio de 'por favor' a Iglesias

En la realidad, además de en las apariencias, Pablo Manuel Iglesias Turrión es enemigo de casi todo lo que para la Europa democrática y moderada, a fuer de realista, constituye las líneas maestras de la arquitectura política del continente tras la II Guerra Mundial. Eso no quiere decir que la UE actual sea perfecta, ni mucho menos, porque es obvio que no lo es, como se ha podido comprobar tanto en la gestión de la Gran Recesión, que ha aumentado la brecha social: los ricos son más ricos y los pobres más pobres, como en el desapego de la ciudadanía.

El ‘coletas’, como le llaman los propios y los ajenos en lenguaje coloquial, siempre se ha declarado comunista y revolucionario en tiempos de socialdemocracia, liberalismo (del sano, no el que aumenta el colesterol) y pragmática moderación.

El líder podemita comenzó a cerrarse las puertas en un gobierno de izquierda presidido con Sánchez cuando no apoyó la investidura del secretario general del PSOE en 2016 abriendo así de par en par las puertas a un remolón Mariano Rajoy. Muchos socialistas confirmaron sus aprehensiones, como me comentó un viejo republicano: “nada bueno puede salir de donde ha salido este chico”.

Así, el nacionalismo y el populismo han ido tomando posiciones en especial en la crisis y tras la crisis. Pero la mayor parte de los europeos, la inmensa mayoría, no quiere cambiar el sistema UE por otro sistema revolucionario y de libertades limitadas. Esta es la línea del socialismo europeo. Y Podemos por ahora no camina en ese sentido, sino en el opuesto, tanto en los temas mayores como en los aparentemente ‘menores’, que no lo son porque son muchos.

Pablo Iglesias e Irene Montero, y su cada vez más reducido círculo de influencia, han ido perdiendo credibilidad social y, como consecuencia, peso político. Eso, como se ha visto, se acaba traduciendo en votos perdidos.

Por una parte han cometido numerosos y encadenados errores tácticos y estratégicos de bulto. Por ejemplo, el episodio de haber cortocircuitado un gobierno de izquierda al no apoyar la primera investidura de Sánchez; pero por otro lado al mantener un discurso antisistema total, de doble lenguaje.

El apoyo, sea moral o espiritista al régimen bolivariano de Chávez y Maduro, el respaldo a las ‘okupaciones’, un delito ilegalizable que traía de los nervios a la exalcaldesa de Madrid, la magistrada Manuela Carmena; el control y, mutatis mutandis, la censura y el dirigismo de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en clamorosa contradicción con el significado de la libertad de prensa en las democracias avanzadas de hoy; la constante defensa del separatismo, sea catalán, vasco, gallego, canario o cartagenero, el sofisma de que votar es legal, como dicen los políticos catalanes presos por haber dirigido un ‘alzamiento’ que en la práctica vino a ser un intento de torcer por métodos ilegales la voluntad del Estado representada en la Constitución, cosa a la que también se le llama ‘golpe’… todo esto es incompatible con lo que representan los partidos constitucionalistas, que son aquellos, y solo aquellos, que acatan la Constitución tal cual es hasta que se reforme por los métodos que ella misma indica.

El problema es que el grupo dirigente de Podemos, o al menos una parte, pero la que retiene todo el poder interno tras sucesivas purgas y deserciones, cree que la España real es esa parte mínima de España que aplaude en mítines y asambleas de devotos enmiendas a la totalidad del sistema.

Porque, y eso está a la vista, elección tras la elección, la inmensa mayoría de los españoles vota por mejorar el sistema pero no quiere salirse del sistema. El sistema tiene imperfecciones, cierto; pero una cosa es corregir las imperfecciones y otra cosa es crear las condiciones para una revolución que implante una ‘constituyente del poder popular’ y los grandes expresos cubano-bolivarianos.