El incidente de Gotzon Mantuliz con la policía en plena cuarentena: "Igual me multaban con 300 euros"

Gotzon Mantuliz es uno de los nuevos rostros de Zapeando. El ganador de El conquistador del fin del mundo es ahora modelo e influencer y uno de los grandes fichajes del programa que presenta Dani Mateo.

Ahora y desde su cuarentena, Mantuliz ha contado cómo está viviendo el confinamiento y el incidente que tuvo con la policía de su pueblo por sacar a pasear a su perra Noa.

Mantuliz ha explicado cómo hay que sacar a los perros: “Hay que hacer paseos cortos cerca de casa y no cruzarse con nadie ni que se junten los perros”.

Además, el colaborador ha explicado que tuvo un pequeño desencuentro con la policía a cuenta de ese paseo junto su mascota: “Llevaría minuto y medio en la calle cuando escucho que me llaman, me dijeron que estaba lejos de casa y que igual me multaban con 300 euros”.

Mantuliz ha señalado que tuvo que mostrar su documentación y la de su perra Noa. Después de las pertinentes comprobaciones, el colaborador volvió a casa sin ser multado.

“Están llamando tanto la atención para que la gente tome conciencia y se ponga seria con el tema”, ha finalizado.