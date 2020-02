El incidente de Risto Mejide que le ha hecho acabar con la pierna escayolada

Risto Mejide ha sufrido un percance mientras hacía deporte que le ha obligado a acabar en el hospital y con la pierna derecha escayolada. Tanto el presentador de Todo es mentira como su mujer, Laura Escanes, han informado del incidente en sus respectivas redes sociales.

A última hora de este domingo, el publicista colgó una imagen en su cuenta de Instagram de su pie escayolado con la cuna de su hija Roma al fondo. “Viva el deporte. Viva el pádel”, escribió Mejide. Cientos de seguidores le animaron con sus comentarios deseándole una pronta recuperación.

Pocas horas después, el presentador del programa vespertino de Cuatro publicó otra imagen en la que se le ve a él, sin sus características gafas de sol y con un bastón en la mano: “Mi bastón y yo valoramos muy seriamente pasarnos a la petanca. #TenemosUnaEdad #ÉlEstáPeor #BuenoHoyNo”.

Escanes, que publicó este fin de semana una imagen de ella con su hija en la nieve disfrutando de los cuatro meses de la pequeña en familia, también informó del estado de salud de su marido.

“Ya tengo marido en silla de ruedas. Eso te pasa por estar con un viejo, Laura, que no sabes😜😂😂😂😂😂”, escribió en sus stories con una foto de Mejide. “Ya estamos en casita, mañana (este lunes) tenemos que ir de médicos para descartar que no sea nada grave, ahora reposo... Está bajo de ánimos, es una putada... A ver cómo va evolucionando todo, esperemos que no sea nada grave y muchas gracias a todos por los mensajes”, añadió en otras dos publicaciones de 24 horas.