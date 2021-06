La depre 'indepe'

El problema que detecta el independentismo más duro es que no se cree que el nuevo presidente, Pere Aragonès, vaya a “culminar la independencia”, como prometió en su investidura . Un sector importante del soberanismo más radical percibe que el proyecto de ruptura con España no es el principal objetivo del nuevo jefe de la Generalitat. Y la misiva de Junqueras ya ha abierto la primera brecha entre socios de Govern. Los posconvergentes acusan a los republicanos de no aguantar la presión del Estado y a Aragonès, de estar tutelado por Junqueras.

Ahora la presión la tienen tanto ERC como el PSOE. Ambos están arriesgando al encontrarse para dialogar. La carta de Junqueras es el paso que sigue a la decisión del Gobierno de indultar a los líderes del procès. Pero los escenarios de futuro que se abren son una incógnita, aunque hay algunas pistas.

“Difícilmente podemos prever que [los independentistas] lo vuelvan a hacer. Son conscientes de que la vía unilateral es una vía fracasada y de que solo a través del acuerdo, y ya veremos qué acuerdo se produce, podremos salir de esto. La carta de Junqueras explica bien el ánimo de una parte del independentismo. Se pueden producir varios escenarios: uno de desmovilización, porque había mucha gente que no era independentista pero que se convirtió para luchar contra un enemigo común, España, gobernada por la derecha. Esos vuelven ahora a posiciones más razonables. Pero hay que tener cuidado, porque los independentistas, muchos de ellos, no dejarán de ser independentistas como yo no voy a dejar de ser federalista”, dice el portavoz socialista.

El propio expresidente Jordi Pujol, que está a punto de estrenar libro, asegura en él que el independentismo debe replegarse. “La carta de Junqueras y la llamada de Pujol responden a que han visto la situación en la que está el independentismo. Recuerdo hace dos años que en una encuesta del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales se veía que el sector más duro y convencido del independentismo había quedado reducido a un millón de personas. Y ha habido por parte de los partidos independentistas, y de ERC principalmente, una adecuación a la situación. Ahora estamos entrando en esta fase nueva, en la cual, ERC se va a jugar su credibilidad en este intento de entente con el Gobierno central”.

Solo se la juegan dos

El encuentro de Aragonès y Sánchez junto a la patronal catalana fue el inicio de la pipa de la paz. Los dos dirigentes son conscientes de que arriesgan más que nadie: “Pedro Sánchez y ERC se la están jugando frente a dos bloques que intentarán hacer fracasar esto: los duros del independentismo, es decir Junts, y la derecha. ¿Posibles escenarios? Habría uno de cierto éxito, de avances en la normalización de las relaciones entre Generalitat y Gobierno central. Y que el sector duro vaya perdiendo argumentos y fuerza, pero la clave no va a estar en el escenario catalán, sino en el conjunto de España. No deja de ser reseñable que haya dirigentes del PP que se borren de Colón… El elemento que va a decidir el escenario va a ser el resultado electoral en el resto de España. Vamos a tener un primer atisbo en las municipales. Y, si la situación no empeora, no vamos a tener avance de generales. De aquí a 2023 hay dos años para generar ese escenario de normalización. Aunque ERC va a notar la presión y no va a seguir una línea recta. En función de cómo van las expectativas electorales, veremos si esto acaba bruscamente. Y, desde luego, si existe gobierno de Pablo Casado con PP y Vox con mayoría en el Congreso, todo este recorrido se truncará”, augura Bartomeus, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para que eso no ocurra, el PSC tiene clara la receta: “Hay que buscar un espacio para ponernos de acuerdo y para que convivan dos formas compatibles de entender el país. Puede haber espacios en los que se plantee un mayor autogobierno para Cataluña, donde se plantee de una vez una mejor financiación de todas las comunidades autónomas, también de la nuestra. O incluso el reconocimiento como nación que ya hemos hecho alguna vez. Pero creo que todo irá hacia una desmovilización del independentismo o, como mínimo, a que no haya tanta crispación”, vaticina el portavoz del PSC. La política son estados de ánimo.