El indignado discurso de Irene Montero contra Vox: "Me parece un insulto"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dedicado un indignado discurso contra Vox durante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La dirigente de Podemos ha preguntado a los miembros de la formación ultraderechista si realmente creen que las mujeres tienen por casualidad mayor tasa de desempleo, mayor dosis de precariedad o mayor tasa de trabajos precarios.

″¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad?”, ha preguntado.

Montero ha continuado preguntando a Vox que si realmente piensan que la cantidad de mujeres asesinadas que hay es también casualidad. “Me parece, de verdad, un insulto. Un insulto a esas víctimas, a la democracia española”, ha afeado antes de recalcar que la violencia de género tiene su raíz en desigualdades estructurales.

“Dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? ¿La provincia divina? No, señoría”, ha asegurado, indignada, la ministra.