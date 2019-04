El inesperado comienzo de 'Boom' (Antena3) que ha dejado a Erundino con esta cara

Entre risas y fuera de cualquier guion. Así ha sido el sorprendente arranque del programa Boom (Antena 3) este miércoles.

“Tengo una sensación de que cuando me giro, Erundino sonríe”, ha comentado Juanra Bonet cuando se ha acercado a la mesa de “Los Lobos” para introducir el espacio. Con ellos ha compartido unos segundos de animada e improvisada charla.

El comunicador no ha podido evitar reírse y hacer alguna mueca de humor, porque “esto es un poco el escondite inglés, cuando no le miro [a Erundino] no está sonriendo, pero cuando me giro, sonríe”.

¿Es así o no? ¿Solo sonríes cuándo te miro?, le ha preguntado, a lo que el concursante ha respondido con un “siempre”. “Yo creo que le caes bien, ha añadido Alberto, antes de que Juanra Bonet diera paso a los oponentes de los Lobos no sin esfuerzo por controlar la risa.