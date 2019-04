El inesperado lugar donde vas a ver a Rosalía muy pronto

Juego de Tronos vuelve el próximo lunes de madrugada y lo va a hacer con una inesperada protagonista: Rosalía. La serie del momento y una de las cantantes con más repercusión de la actualidad estaban condenadas a entenderse.

Este martes, la serie de HBO ha publicado un tuit en relación al disco que Juego de Tronos sacará a la venta el próximo 26 de abril y que ha sido bautizado como For the throne. En el medio minuto de vídeo han desvelado los artistas que saldrán.

Además de Rosalía, en el disco van a aparecer A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, The Lumineers, Maren Morris, Matt Bellamy, Mumford & Sons, The National, SZA, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.