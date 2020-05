El Ingreso Mínimo Vital oscilará entre 461 y 1.100 euros

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. “Será menor”, ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.



Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, “para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas”.



“Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental”, ha remarcado.



A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, “con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80% son mujeres”, ha puntualizado.