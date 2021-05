El inmunólogo Alfredo Corell deja claro lo que piensa tras la victoria de Ayuso en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha logrado una victoria aplastante en Madrid. La candidata del Partido Popular ha obtenido 65 escaños, quedándose a sólo cuatro de la mayoría absoluta y se ha impuesto en 176 de los 179 municipios que conforman la región.

La calle Génova, lugar en el que se encuentra la sede del PP, se convirtió en una auténtica fiesta en la que miles de personas se reunieron para celebrar la victoria de Ayuso. Una noche de emociones que no terminó en Génova y que acabó con la dimisión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que deja la política tras siete años.

Pero nunca llueve a gusto de todos. El inmunólogo Alfredo Corell, conocido en los últimos meses por su certeras informaciones sobre la pandemia en distintos medios de comunicación, ha sorprendido en Instagram con su valoración sobre lo ocurrido este martes en Madrid.

Corell ha compartido una foto suya desde la Gran Vía, en pleno centro de la capital de España, y ha escrito: “Madrid en mi corazón, a pesar de la tristeza profunda por ayer. Esta ciudad me da fuerza y me recarga las pilas. Y así firme y decidido a seguir informando para empoderar a los ciudadanos y a seguir vigilando por los derechos y libertades conquistados”.

Y ha finalizado: “No nos podemos permitir ni un paso atrás. Tolerancia cero a la discriminación y el maltrato. ¡Vamos!”.

Un texto por el que ha dado explicaciones en otro comentario. Una usuaria le espetaba que admiraba su labor divulgativa pero que no estaba de acuerdo con el comentario “menospreciando la democracia y a las personas por su voto”. A lo que el experto ha respondido: “Lee por favor mi post... y dime dónde menosprecio la democracia. En ningún sitio. No hablo de votantes, pero los partidos ganadores son de los que limitan libertades y maltratan a colectivos y a trabajadores. ¿no puedo decir lo que siento en mi muro? Insisto... no he hablado de votantes... a quienes respeto profundamente”.