El inmunólogo Alfredo Corell se moja sobre si es acertada la prohibición de fumar: mira las personas dibujadas en negro

En el primero, las personas permanecen alejadas unas de otras. En esa situación, no ocurre nada. Como hay una distancia de dos metros, el virus no es capaz de infectar a las personas que rodean al fumador.

Para ilustrar lo que sucede con los fumadores y explicar que no es lo mismo fumar a una distancia de dos metros que a menos, el experto ha enseñado dos dibujos.

Es la noticia de la semana y, quizá, una de las más importantes del año: el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este viernes por unanimidad prohibir fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia mínima de dos metros.

Luego ha mostrado otro dibujo, donde una persona que fuma llega a una terraza donde no se guardan los dos metros de distancia. En ese caso, a todos los que están en color negro los podría contagiar:

“La distancia física, seamos fumadores o no, se confirma como uno de los mecanismos más efectivos que tenemos para protegernos de la infección. Más allá incluso de la mascarilla”, ha subrayado antes de insistir en que, al fumar, se exhala el humo y se proyectan las gotas de la respiración.

“Y las personas que son fumadoras y están contagiadas también se ha demostrado que pueden tener más carga de virus y, por lo tanto, también ser más contagiosas”, ha señalado Corell.

Por ello, el experto ha apuntado que esta medida no va a ser la principal, pero “puede ser una medida que ayude a disminuir los contagios”. Además, ha explicado que esta medida no se ha tomado antes porque no se tenía el mismo conocimiento del virus que ahora.