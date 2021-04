El insólito llamamiento a vacunarse de un centro de salud en Tenerife porque "sobran más de 500 dosis"

“Todo aquel usuario que viva entre Los Realejos y Buenavista o da igual, ya nos da igual, porque esas vacunas hay que aprovecharlas y ponerlas, se puede acercar al centro de La Gañanía. No hace falta que tenga cita ni nada, solo que esté comprendido entre los 59 y 65 años”. Con estas palabras invitaba la subdirectora del centro de salud de La Gañanía, Ángeles Díaz, en la radio municipal de Los Realejos a los vecinos para que acudieran masivamente al centro sin cita previa para vacunarse.

“Tenemos muchísimas vacunas desde anteayer porque llegó a Canarias una partida muy importante de AstraZeneca”, explicaba la la subdirectora. “Es tal la cantidad que tenemos como unas quinientas o seiscientas”, añadía para después rematar: “No es tan fácil dar cita como la cantidad de vacunas que podemos poner”.

Poco después un oyente confirmaba haberse vacunado gracias al llamamiento a través de la emisora. “Quiero dar las gracias a Radio Realejos porque si no, no me hubiera vacunado”. “Llegué de los primeros, que la gente vaya a vacunarse”, añadía el vecino.

Sin embargo, Sanidad informaba poco después en su cuenta de Twitter que la información era un bulo y que Canarias no estaba haciendo ningún llamamiento genérico a la vacunación.