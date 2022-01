'El Intermedio' sufre un fallo técnico en directo y El Gran Wyoming lo soluciona a lo grande

Son cosas del directo, que diría aquel. Un programa emitido en vivo puede llevar a fallos técnicos que no se puedan disimular o que por lo menos sea difícil hacerlo.

Eso le ocurrió este miércoles a El Intermedio, el programa que presenta El Gran Wyoming en laSexta. Pero en este caso, el conductor no trató de esconder el fallo, si no que salió del embrollo diciéndolo a lo grande.

Wyoming iba a dar a su compañero Thais Villas, cuando le dijeron que Dani Mateo, otro colaborador del espacio, había tenido un problema.

“Ah no, que tenemos un problema. Me dicen que tenía que interrumpirme Dani Mateo y no lo va a hacer porque simplemente no le funciona el micrófono”, aseguró.

Además, el presentador bromeó gritando: ”¡Siempre tengo que cagarla yo por culpa de los secundario! ¡Pero qué programa es este en el que no se respeta a las estrellas! Para mañana exijo un trono, no esta mierda de silla rotatoria. Vamos a poner las cosas en su sitio, así no podemos seguir”.

Tras este comentario, Wyoming dio paso a Mateo, que ya había solucionado el problema y se encontraba en el plató.