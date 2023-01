El inusual momento que ha vivido Nadal en pleno partido: ha perdido un objeto imprescindible

Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

“El año pasado fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera, pero eso es el pasado. Necesitaba esta victoria porque en el último mes no había acumulado ninguna. He jugado contra uno de los rivales más peligrosos para una primera ronda”, afirmó en la entrevista sobre la pista Rod Laver Arena a la conclusión del choque.

El vigente campeón no ofreció su mejor repertorio, situación lógica para una primera ronda, pero supo sufrir en momentos delicados, como el final del tercer set, para catapultar sus esperanzas de lograr una nueva gesta a orillas del Yarra.

Durante el partido, sin embargo, una escena poco habitual se ha convertido en uno de los momentos más comentados. Al ir Nadal a su mochila para cambiar de raqueta, se dio cuenta de que no estaba.

Al parecer, y según destacan varios medios, Rafa le había pedido a un recogepelotas que se llevase una raqueta a encordar, pero se llevaron la que estaba bien y dejaron la mala. “Se le han llevado una raqueta que no era. Que tiene el antivibrador y todo”, explicaban durante la retransmisión de Eurosport.

Tras el partido, el ganador de 22 Grand Slam lo ha explicado así: “Me he confundido. Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y ha habido un pequeño despiste por mi parte y he mandado a encordar la raqueta que no era”.