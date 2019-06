El irónico 'zasca' de Dani Mateo a Marcos de Quinto por su 'sobrada' respuesta a la "gentuza" que le insulta

“El vino del que presume el diputado de Ciudadanos cuesta 300 euros por botella, el ‘meau’ por lo menos tiene que ser de Cristiano Ronaldo ”. El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha soltado un irónico ‘zasca’ al diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto tras un chulesco comentario en redes sociales contra Ignasi Guardans, jurista y ex de Convergencia Democrática de Cataluña.

Con estas credenciales, Rivera le ficho como revulsivo en las generales para las elecciones generales como número 2 por Madrid. De este modo, De Quinto se convirtió en el diputado más rico del Congreso con casi 48 millones de euros, a lo que hay que sumar una colección de 20 vehículos de lujo.

″¿Por qué interrumpió su escalada hacia el olimpo empresarial? Pues porque de Quinto, antes que empresario es un patriota”, afirma Mateo, antes de dar paso a unas declaraciones del diputado de Cs en las que aseguraba que entraba en política no para solucionar su vida, si no para complicársela: “Tendré un sacrificio en los ingresos y seré la diana de no muy buena gente”, declaró De Quinto.

″¿Quién es esa no demasiada buena gente de la que habla De Quintos? Pues los que le tocan los ... en Twitter. Por ejemplo Ignasi Guardans”, ha matizado Mateo.

De este modo, y después de que Valls mostrase su apoyo a Colau en Barcelona, el político se despachó en Twitter afirmando que Valls se había hecho “cómplice de la infamia de Colau”.