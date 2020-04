El JEMAD descoloca a todos con su forma de llamar al coronavirus

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, ha generado críticas por la forma en que se ha referido al coronavirus.

En la rueda de prensa diaria para informar sobre el estado de la crisis, Villarroya ha comenzado de una forma chocante. “Destacar que hoy empezamos una nueva semana de esfuerzo continuado para vencer a nuestro virus querido del COVID-19”, ha asegurado.

“La victoria está cerca, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que permanecer constantes en el esfuerzo y no perder ahora lo que hemos ganado hasta este momento. No desperdiciemos el sacrificio de mucha gente y sigamos trabajando todos juntos para vencer de una forma definitiva a esta amenaza”, ha proseguido.

Ese “querido COVID-19” ha dado mucho de que hablar en Twitter, donde quienes critican a Villarroya le afean otras expresiones de días anteriores como el “en esta guerra todos somos soldados” o su famoso “no hay fines de semana en la guerra, todos los días son lunes”.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado: