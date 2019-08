El juez decano de Bilbao cree "injustas" las críticas por liberar a cuatro de los detenidos por una violación grupal

No obstante, Uriarte ha matizado que “tampoco puede descartar que los cuatro detenidos liberados no participasen en la violación”, y que por eso “quedan en libertad con cargos”: “La juez ha quedado a la espera de nuevas diligencias que viertan más luz sobre los hechos”, ha explicado.

Uriarte, quien ha mostrado su comprensión ante la alarma social provocada por el hecho de que “cuatro violadores puedan andar sueltos”, ha reiterado que no se sabe si los detenidos liberados participaron en la violación, por lo que “lo más probable es que haya pruebas de adn de los seis detenidos, también de la víctima, también se intervendrán los teléfonos de los detenidos... y todas esas diligencias se siguen realizando”.

“Es habitual que los políticos intenten aprovechar estos asuntos para ofrecer su propia ideológica sobre cómo solucionarlos, pero nos regimos por el principio de legalidad y con estos detenidos hay que aplicar el Código Penal”, ha defendido Uriarte, en alusión a la petición del líder de Vox, Santiago Abascal, de “encadenar” y “expulsar” a Argelia a los implicados en este asunto: “No se puede hacer nada nuevo que no esté previsto en el Código”, ha concretado.

“Nos molesta cuando los políticos critican las resoluciones judiciales, pero no que propongan nuevas medidas... nosotros estamos sometidos a la ley y a lo que digan los representantes de los ciudadanos en las Cámaras”, ha explicado el juez decano, antes de sentenciar: “No tengo la explicación de porqué aparecen tantas manadas... no sé si es que ahora se denuncian cosas que antes no... pero no lo sé”.