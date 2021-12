El juez del caso Juana Rivas se siente halagado con el "escarnio" que recibe

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Una mujer durante una manifestación para pedir justicia para Juana Rivas.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que en 2018 condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores y que ahora ha rechazado suspender la condena pese a que esta vecina de Maracena (Granada) ha recibido un indulto parcial dice sentirse halagado por el “escarnio” que recibe.



Manuel Piñar, vinculado a la causa de Juana Rivas desde el inicio del proceso judicial, ha remitido una carta al periódico Ideal de Granada en el que ha dicho que se siente “halagado” pese a las continuas críticas públicas contra sus decisiones.



El titular del Penal 1 consideró en 2018 a Juana Rivas autora de dos delitos de sustracción de menores por desaparecer con sus hijos menores para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, una pena a cinco años de prisión recurrida y rebajada después.



Ahora, en un auto fechado este mes de diciembre, ha rechazado la petición de la defensa de Rivas y del resto de partes de suspender la condena que le queda por cumplir después del indulto parcial que le concedió el Consejo de Ministros.



En la carta remitida a Ideal, Manuel Piñar ha apuntado que está “tranquilo y confiado en que su actuación ha sido correcta”, tras lo que ha asegurado que las críticas a sus decisiones ni quiebran su ánimo ni han logrado apabullarle.



“Hoy por hoy soy una persona tremendamente satisfecha y me siento infinitamente halagado de que determinadas personas me estén sometiendo a escarnio público aún a costa de manipular publicaciones y hacer fotomontajes con mis datos”, ha apuntado en su misiva.



El titular del Penal 1 de Granada ha añadido además que lo que le preocuparía es recibir alabanzas, prebendas o medallas de quienes le critican “porque las condecoraciones y hasta los nombramientos para altos cargos, valen lo que vale el que los concede”.



Piñar ha mantenido además uno de los argumentos del auto en el que se opuso a la libertad de Rivas al considerarla un peligro para los niños por un posible episodio de abusos contra uno de los menores mientras estaba con su madre.



Este último auto de Piñar provocó que la defensa de Juana Rivas, que ejerce Carlos Aránguez, denunciara ante el Defensor del Menor, el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores la divulgación de las que considera “informaciones falsas” que afectan directamente a uno de los menores.



Además, ha anunciado este lunes que estudia nuevas acciones legales contra Piñar tras haber tenido conocimiento de que habría tramitado, sin competencias para ello, un informe sobre un indulto solicitado ya en el 2019 para Juana Rivas.