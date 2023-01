El juez Llarena estudia retirar a Carles Puigdemont el delito de sedición

En vigor desde este jueves

En opinión de sus abogados, los hechos considerados probados en la sentencia del “procés” no encajan en el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados, que exige que concurra violencia o intimidación, circunstancias no acreditadas en el juicio.

Diferencias con el caso de Junqueras

De todas formas, las defensas siguen manteniendo que en el “procés” no hubo malversación porque no se causó ninguna merma en el erario público, por lo que tampoco no se podría aplicar ni el más atenuado de los nuevos tipos introducidos en el Código Penal, que reduce las condenas a un máximo de cuatro años de cárcel si no existe lucro.