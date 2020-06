El jugador de rugby Jaime Nava se sincera en 'La Resistencia' sobre 'MasterChef Celebrity': "Samantha me reventó"

Este martes el jugador de rugby Jaime Nava se sentó en el sofá de La Resistencia (Movistar +) y, aunque la entrevista de David Broncano se debía a su participación en la serie La Unidad —también de la cadena privada— el deportista también se soltó a la hora de hablar de su paso por MasterChef Celebrity.

Nava participó en la tercera edición de famosos del talent culinario de TVE junto a otros nombres como Boris Izaguirre, Carmen Lomana o Mario Vaquerizo, sin embargo, su salida del programa no fue la habitual. “Estuve la mitad del programa, me tiraron con Antonia Dell’Atte. Me hicieron la 3-14 y se iba Antonia y dijeron pues Jaime también”, bromeó ya que las expulsiones del programa suelen ser individuales.

Nava continuó explicando cómo fue su salida del formato y detalló que se debió al mal veredicto de su plato por parte de Samantha Vallejo-Nágera. “Teníamos que hacer un menú cada uno y a mí me tocó uno healthy light y yo creía que lo había hecho más o menos bien y Samantha me reventó, macho. El menú lo saqué, pero ella me reventó”, contó.