El futbolista Josh Cavallo: "Vamos a hacer que en el mundo del fútbol esté bien ser gay”

El futbolista ha calificado su paso de “muy importante”. “Tú tienes que ser tú y no necesitas ser nada más”. Cavallo se ha colocado como un ejemplo para saber cómo va a reaccionar el público.

Cavallo ha explicado que todo este tiempo ha tenido que actuar de una manera diferente con sus compañeros, sin ser él mismo. Hasta ahora. “Mi vida ha cambiado para siempre. Ayer me levanté por la mañana y me dolían las mejillas de tanto sonreír durante todo el día de ayer”, ha confesado.

El jugador, en medio de un mar de mensajes, ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que ha reconocido llevar seis años queriendo dar este paso hasta que ahora lo ha hecho: “Es algo con lo que siempre he vivido y con lo que he sufrido mientras crecía. Siempre quise ser un futbolista gay y hacer lo que amaba, y nunca tuve un referente en el que fijarme e identificarme”.

“De lo que más me arrepiento es de haberlo ocultado durante seis años. Tengo suerte porque ahora tengo 21 y aún me quedan muchos años de carrera por delante y puedo disfrutarlos. Aún no es demasiado tarde”, ha indicado, que ha reconocido querer jugar en España.

Finalmente, el futbolista ha agradecido las palabras que le han dedicado jugadores como Messi, Griezmann o Ibrahimovic: “Futbolistas muy grandes de todo el mundo me han felicitado. Es importante que todo el mundo vea que estos jugadores lo apoyen. En el mundo real ser gay está bien, vamos a hacer que en el fútbol también lo sea”.