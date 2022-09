El Kremlin encara una oleada de críticas por la retirada rusa del norte de Ucrania

La retirada de las tropas rusas del norte de Ucrania no ha sido bien recibida por el partido de la guerra, que incluye tanto al líderes regionales como a militares retirados, blogueros y propagandistas del Kremlin, todos muy críticos con la marcha de la campaña militar.

Las explicaciones cayeron en saco roto. Primero, porque la retirada coincide con la exitosa contraofensiva del Ejército ucraniano en el sur y norte del país, apoyada por los sistemas de misiles occidentales. Y segundo, porque el Ejército ruso no ha logrado apenas ninguna victoria en el campo de batalla desde que tomara Lisichansk y se hiciera con el control de la región de Lugansk a principios de julio.

Ayer mismo se supo que cerca de un centenar de concejales rusos piden la dimisión de Vladimir Putin, el presidente, al que achacan no sólo la guerra, sino su gestión desde que comenzó la segunda legislatura; “todo ha ido mal”, dicen. Hablan del PIB y del salario mínimo, que no han crecido según lo esperado, pero también de que “gente trabajadora e inteligente está abandonando Rusia en masa”, y de que no se ha producido la estabilidad prometida.