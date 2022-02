Rusia propone negociar en Bielorrusia y Zelenski se niega por no ser territorio neutral

Las primeras informaciones indican que el Gobierno de Volodímir Zelenski se ha mostrado dispuesto a entablar negociaciones, pero siempre que sean en suelo neutral, y no en un país títere de Moscú como lo es la Bielorrusia de Alexandr Lukashenko, que es cómplice de la agresión rusa contra Ucrania.

“Si desde vuestros territorios no tuviesen lugar acciones agresivas, podríamos hablar en Minsk, en vuestra ciudad. Pero ahora decimos: no Minsk. El espacio para el encuentro puede ser en otras ciudades”, afirmó en un mensaje televisado. “Varsovia, Budapest, Estambul, Baku, propusimos todo esto a la parte rusa, y de hecho nos vale cualquier otra ciudad de cualquier país desde donde no nos lancen misiles”, dijo.