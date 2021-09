El Kun Agüero, agobiado, cuenta el mal rato que pasó con el coche en una calle de Barcelona

El Kun Agüero se ha convertido en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona y, aunque todavía no ha podido jugar por las lesiones, ya vive desde unos meses en la ciudad condal, donde se está acostumbrando a una nueva forma de vida después de una década en Manchester.

Desde el set de retransmitir de Ibai Llanos, Agüero ha contado alguna de sus experiencias en sus primeros días por Barcelona y ha llamado la atención al explicar cómo se siente al conducir por las calles de la ciudad.

“Todavía no le encuentro la onda a las calles”, ha empezado diciendo el delantero argentino.

“Cuando vas por la avenida, al costado, tiene otra calle que dice TAXI pero después hay otra calle, como chiquitito, para los que andan en bici, en moto en patineta. Es un quilombo”, ha reconocido sobre circular en coche por Barcelona.

“El GPS me dice: en dos cuadras gira a la derecha. Me tengo que tirar para la derecha y me tocan bocina”, ha añadido el futbolista, que ha contado que un taxista lo abroncó se puso en el lado derecho de la carretera para girar a la derecha.

“Lo pero es que después te queda la patineta, ¿Sabes cómo pasan los de la patineta? Parece que llevan un Ferrari la gente. Sin mirar...”, ha afirmado.

El vídeo con las peripecias de Agüero por Barcelona está triunfando en Twitter y lleva en pocas horas más de 5.400 ‘me gusta’ y más de 700 compartidos. “Gracias por dar voz a miles de catalanes que nos hemos visto obligados a aprender a conducir por el putísimo infierno”, ha dicho el usuario que ha compartido las imágenes en la red social del pájaro azul.