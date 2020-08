El laberinto de la desmemoria

Este efecto no parecía descabellado, al menos sobre el papel, ya que en el año 2006 una publicación en Virology Journal había explorado sus potenciales efectos beneficiosos para el tratamiento del SARS-Cov-1, un primo biológico no muy lejano de nuestro coronavirus actual.

Sin embargo, el 22 de mayo la reconocida publicación The Lancet daba a conocer un artículo en el que alertaba que este fármaco era nocivo para los pacientes afectos de la COVID-19, ya que aumentaba la mortalidad como consecuencia alteraciones cardíacas.

Apenas una semana después, The New England Journal of Medicine publicaba otro artículo científico en el que se indicaba que la hidroxicloroquina no era mejor que el placebo para la prevención de la infección por el SARS-Cov-2.

Estos resultados, que en otros momentos habrían quedado circunscritos al campo médico, fueron aireados a los cuatro vientos por los filósofos del siglo veintiuno, a saber, influencers, youtubers e instagrammers, sembrado una enorme confusión entre la población.

La verdad es que es una pena que todo el mundo conozca a la pandemia de 1918 como la “gripe española” pero que sean muy pocos los que recuerden a la condesa de Chinchón como la persona que introdujo en Europa el primer remedio antipalúdico efectivo.