El lamento de 'Los Lobos' tras ganar el bote de 'Boom': "Me parece perfecto tributar pero algo que sea justo"

“Este tipo de ingresos, que son atípicos y excepcionales, deberían estar grabados con una fiscalidad menor. Si todos los años ganas lo que hemos ganado este año pues lo entiendo, pero esto solo nos va a pasar una vez en la vida. No me parece mal contribuir, me parece un privilegio poder hacerlo”, ha asegurado a los medios Valentín, concursante que se ha caracterizado por su defensa de los servicios públicos programa sí, programa también.

Alberto Sanfrutos, el último lobo en llegar a la manada como reemplazo de José Pinto, lo tiene claro: “Lo que me quiten bien quitado está. Si llego al máximo de porcentaje y tengo que pagar un 48% pues mira. Yo he sido funcionario toda mi vida y ahora estoy jubilado y el dinero se saca de ahí”.

“El que establece estos niveles, a los concursantes o a los que ganan un premio de lotería no les deben ningún favor porque no les conocen, son gente anónima que no pertenece a ningún estamento de los que toman estas decisiones, por tanto dicen ’ah, fantástico, a estos los crujimos”, ha afirmado Erundino.

Manu, el alma máter del grupo, discrepa con Alberto, aunque está —como no podía ser de otra forma— a favor de pagar los impuestos que sean necesarios: “Hay que tributar pero es un ingreso excepcional. Me parece muy bien que al que gane ese dinero todos los años le quiten eso. Esta legislación parece que está para concursos de un día y cosas así. Yo le pondría una tributación diferente, más asimilable a lo que es una lotería, un 25%. Me parece perfecto tributar pero algo que sea justo. Yo esto no lo voy a ganar todos los años. Hay grandes empresas que tributan un 3%”.

Dineros aparte, estos cuatro concursantes han logrado el hito de acercar la cultura a públicos de todo tipo: desde niños a jubilados. Ahora, el reto de Antena 3 y de Gestmusic es encontrar a los nuevos Lobos, un equipo que sea capaz de enganchar a la audiencia desde la empatía y desde el humor.