Pilar Rubio se ha convertido en una de las grandes colaboradores de El Hormiguero. La televisiva ha logrado auténticos hitos con su sección en el programa de Pablo Motos en Antena 3, el último de ellos: aguantar más de cuatro minutos debajo del agua.

La colaboradora, que acaba de estrenar junto con Sergio Ramos un documental en Amazon Prime Video, ha compartido un sentido post en Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores.

“Así es mi vida y así quiero que siga siendo. Rodeada de focos, cables, maderas, decorados, mil ensayos, un poco de caos y muchas ganas. Eso nunca nos falta, las ganas de superarnos e inventar nuevos retos”, ha empezado diciendo.

Poco después, ha confesado que está un poco “desesperada” por un reto que está intentando y que no le sale: “Hoy estoy un poco desesperada, la verdad, estamos intentando ‘una movida’ que... ufff... no sé... no me sale. Hoy soy una auténtica MUJER DESESPERADA”.

En la imagen se puede ver a Rubio subida en una escalera dentro del recinto de El Hormiguero.